Akyazı'da 5 Bin 500 Kişiye Ücretsiz Yüzme Eğitimi Verildi

Akyazı Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi'nde Haziran ayından itibaren ücretsiz olarak devam eden yüzme kurslarında 3 bin 500'ü çocuk olmak üzere 5 bin 500 kişiye yüzme eğitimi verildi.

Akyazı Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi'nde Haziran ayından itibaren ücretsiz olarak devam eden yüzme kurslarında 3 bin 500'ü çocuk olmak üzere 5 bin 500 kişiye yüzme eğitimi verildi.

Akyazı'da açılışı 23 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Akyazı Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi vatandaşlara yoğun bir şekilde hizmet vermeye devam ediyor. Akyazı Belediyesi ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından başlatılan Yaz Spor Okulları çerçevesinde spor eğitimleri tüm hızı ile sürerken yüzme kursları da büyük ilgi görüyor. Spor Kompleksi içerisinde bulunan Yaşar Yazıcı Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda Haziran ayından itibaren devam eden ücretsiz yüzme kurslarında 3 bin 500'ü çocuk ve 2 bin yetişkin olmak üzere toplamda 5 bin 500 kişi yüzme eğitimi aldı.

Saat 10.00 ile 17.00 saatleri arasında 6-14 yaş arasındaki çocuk gruplarının eğitim aldığı yüzme havuzunda 17.00'dan sonra ise yetişkinlere yüzme eğitimi verilmeye devam ediliyor. Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri bayanlara, Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri ise erkeklere hizmet veren yüzme havuzunda eğitimlerin Ağustos ayında da ücretsiz olarak devam edeceği açıklandı. Akyazı tarihinin en büyük yatırımı olan Akyazı Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi'ndeki eğitimlere vatandaşların bu ilgisinden çok memnun olduklarını ifade eden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Vatandaşlarımızın bu ilgisinin ne kadar doğru bir proje hayata geçirdiğimizin de adeta kanıtı oldu. Sadece yüzme havuzunda bugüne kadar 5 bin 500 kişiye eğitim verildi. Gençlik Merkezi ve Spor Salonu'nda da diğer branşlarda birçok eğitim verilmeye devam ediliyor. İnşallah bu tesislerde milli sporcuların da yetiştiğine şahit olacağız. Biz Akyazı için Akyazılı vatandaşlarımız için çalışmaya, üretmeye böyle güzel projeler hayata geçirmeye devam edeceğiz. Her şey Akyazı ve Akyazı'mızın geleceği olan çocuklarımız ile gençlerimiz için" diye konuştu.

Başkan Soykan, Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi'nin Gençlik ve Spor Bakanlığı'na devir işlemleri tamamlanana kadar yüzme havuzunun vatandaşların kullanımına ücretsiz olacağını da yineledi. - SAKARYA