Aksu'da Voleybol Turnuvasında Yerel Esnafın Desteklediği Genç Kızlar Dördüncü Oldu

Antalya'nın Aksu ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen Okul Sporları Genç Kızlar Voleybol Turnuvası'nda Aysel Akın-Klaus Wagner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi turnuvayı dördüncülükle tamamlarken, bu başarıda önemli bir pay sahibi olan yerel bir esnafı da unutmadılar.

İlçede uzun yıllardır çiçekçilik yapan Nurettin Aktaş, turnuvaya katılacağını öğrendiği Aysel Akın-Klaus Wagner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kız voleybol takımına gönüllü olarak forma sponsorluğu yaptı. Genç sporcuların heyecanına ortak olan Aktaş, kendi imkanlarıyla takım için özel formalar hazırlattı. Öğrenciler, bu anlamlı destek karşısında büyük bir memnuniyet duyarken turnuvayı 4'üncülükle tamamlayarak sevinçlerini paylaşmak üzere Nurettin Aktaş'ı okullarına davet etti. Okul bahçesinde gerçekleştirilen küçük törende öğrenciler, destekçileri Nurettin abileriyle birlikte kupayı havaya kaldırarak mutluluklarını paylaştılar.

"Bu sevinç her şeye değer"

Öğrencilerin başarısının kendisini çok duygulandırdığını ifade eden Nurettin Aktaş, "Okulumuzun böyle bir turnuvaya katılacağından haberim oldu. Gücüm yettiği ölçüde ben de destek vermek istedim. Çocukların formalarını yaptırdım. Onların sevinçlerini ve mutluluklarını görmek beni gerçekten çok duygulandırdı. Gençlerin sporla iç içe olması, birlik ve dayanışma duygusunu güçlendiriyor. Bir esnaf olarak bu heyecana ortak olabilmek benim için büyük bir mutluluk" ifadelerini kullandı.

"İlk kez katıldık, kupa ile döndük"

Turnuvaya ve sürece açıklamalarda bulunan Aysel Akın-Klaus Wagner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Tülay Ateş ise, "Nisan başında Aksu'da düzenlenen voleybol genç kızlar turnuvasına ilk defa katıldık. Tarım lisesi olduğumuzdan dolayı öğrencilerimiz daha çok okulda eğitimlerinin yanı sıra tarım firmalarında stajlara katılıyor. Bu yoğun programa rağmen, beden eğitimi öğretmenimiz kısa sürede takımı turnuvaya hazırladı. İlçemizde ilk kez düzenlenen bu organizasyonda ilk kez yer almamıza rağmen, çocuklarımız kupa ve madalya alarak döndüler. Önümüzdeki yıllarda hedefimiz elbette birincilik. Bu başarıda emeği geçen öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve bize destek olan Nurettin Aktaş'a gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ateş, genç sporculara verdiği anlamlı destekten dolayı çiçekçi esnafı Nurettin Aktaş'a plaket takdim etti. - ANTALYA