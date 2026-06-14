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Konya'da Okçu Dostlar Nasreddin Hoca Buluşması tamamlandı

Konya'da Okçu Dostlar Nasreddin Hoca Buluşması tamamlandı
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Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen Okçu Dostlar Nasreddin Hoca Buluşması, geleneksel Türk okçuluğu sporcularını bir araya getirdi. İki gün süren etkinlikte çeşitli atış branşlarında müsabakalar yapıldı ve dereceye girenlere ödülleri verildi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde gerçekleştirilen Okçu Dostlar Nasreddin Hoca Buluşması, geleneksel Türk okçuluğuna gönül veren sporcuları bir araya getirdi.

Akşehir'in simge noktalarından Nasreddin Hoca Türbesi'nde iki gün süren etkinlik boyunca sporcular, geleneksel Türk okçuluğunun farklı branşlarında dereceye girebilmek için mücadele etti.

Organizasyonun ikinci gününde sabit puta atışları, takım atışları, darp atışları ve Türk Yıldızı atışları gerçekleştirildi.

Final müsabakalarının ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Ödül törenine Akşehir Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit, Akşehir Belediye Başkanı Dr. Ahmet Nuri Köksal, Akşehir İlçe Jandarma Bölük Komutanı Teğmen Ahmet Tosun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Barbaros Topaloğlu, AK Parti Akşehir İlçe Başkan Vekili Süleyman Eke, MHP Akşehir İlçe Başkanı Murat Yıldız, sporcular ve çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA / Bayram Uygun
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