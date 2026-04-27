Galatasaraylılar Aksaray'da Zaferi Kutladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi 3-0 yendi. Maçın ardından Aksaray'da sarı-kırmızılılar sokaklara döküldü. Kimi vatandaşlar araçlarla konvoya katılık galibiyeti kutlarken, kimisi de ellerinde Galatasaray bayraklarıyla meydan ve caddelerde yürüyüş yaptı. Meşale ve bayraklarla araçların üzerine çıkan vatandaşlar kimi zaman tehlikeli seyirde bulunsa da coşkulu kutlama renkli görüntülere sahne oldu. Kutlamalar çerçevesinde Aksaray emniyeti de geniş güvenlik önlemleri aldı. - AKSARAY

