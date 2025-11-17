Haberler

Aksaray Masa Tenisi Takımı Türkiye Finallerine Hazırlanıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 2025 yılı 3. Kamu Spor Oyunları'nda Aksaray ekibi, İç Anadolu Bölgesi'ni temsil ederek Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı. Takım, şampiyon olmayı hedefliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen 2025 yılı 3. Kamu Spor Oyunları Masa Tenisi müsabakalarında tüm rakiplerini yenerek Aksaray'ı ve İç Anadolu Bölgesi'ni Türkiye finallerinde temsil etmeye hak kazanan üç öğretmenden oluşan Aksaray ekibi, Türkiye şampiyonu olmayı hedefliyor.

Müsabakalara katılarak İç Anadolu Bölgesi Erkekler Birincilik Kupası'nı alan Aksaray 3. Kamu Spor Oyunları Masa Tenisi takımı şimdi Türkiye finallerine hazırlanıyor. İç Anadolu Bölgesi'ni temsilen tüm rakiplerini yenerek birincilik kupası alan masa tenisi takımı Türkiye Finalleri'nde de rakiplerini eleyerek şampiyon olmayı hedefliyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına müsabakalara katılan öğretmenler Mukadder Altıntaş, Ramazan Bingül ve Yusuf Çelik çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Hedeflerinin Türkiye finallerinde iyi bir derece elde etmek olduğunu belirten öğretmen Yusuf Çelik, "Türkiye finallerimiz için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Masa tenisi branşında ilimizi ve bölgemizi temsil etmekteyiz. Ekim ayında gerçekleştirilen il şampiyonasında mağlup olmadan takımımız şampiyon oldu. Kasım 2-7 arasında İç Anadolu Bölge Şampiyonasında çeyrek final, yarı final ve finalde bütün rakiplerimizi eleyerek Türkiye finallerine katılmaya hak kazandık. İlimizi ve bölgemizi temsil etmek için Antalya'daki Türkiye finallerine gitmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Türkiye finallerinde de bir derece elde etmek istiyoruz" dedi.

Takım kaptanı Mukadder Altıntaş ise "Haftada 3 gün düzenli olarak salonda antrenmanlarımıza devam ettik. Teknik çalışmalar, kombinezon antrenmanları yaptık. Bu şekilde Aksaray'da birinci olduk ve ilimizi İç Anadolu Bölgesini temsilen bölge yarışmalarına katıldık. Orada da takım arkadaşlarımızla birlikte şampiyon olduk. Şimdi de İç Anadolu Bölgemizi temsilen Antalya'da gerçekleştirilecek olan Türkiye şampiyonasına katılma hakkını elde ettik. Onun için çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

Ramazan Bingül ise Türkiye finallerine katılacaklarını belirterek, "23-27 Kasım tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek olan Türkiye finallerine katılacağız. Tüm çalışmalarımız devam ediyor. İlimizi ve İç Anadolu Bölgesini en güzel şekilde temsil edeceğiz" şeklinde konuştu. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
