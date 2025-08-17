Aksaray'da Yamaç Paraşütü Dünya Kupası Devam Ediyor

Aksaray'da Yamaç Paraşütü Dünya Kupası Devam Ediyor
Aksaray'da 2025 Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nın Türkiye ayağı, 35 ülkeden 150 sporcunun katılımıyla Hasan Dağı'nda gerçekleştiriliyor. Şampiyonanın ilk gününde sporcular 84 kilometrelik parkurda mücadele etti ve Türkiye'yi 8 sporcu temsil ediyor.

Aksaray'da, 2025 Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nın Türkiye ayağı devam ediyor.

Türkiye Hava Sporları Federasyonunca organize edilen şampiyona, 35 ülkeden 150 sporcuyla, Hasan Dağı'nda gerçekleştiriliyor.

Şampiyonanın ilk gününde, 84 kilometrelik parkurda mücadele eden sporcular, Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde belirlenen hedef noktaya iniş yaptı.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Asbaşkanı Abdullah Karaman, AA muhabirine, 2013'ten beri Hasan Dağı'nda yamaç paraşütü alanında uluslararası faaliyetler yürüttüklerini söyledi.

Bu yıl üçüncü kez Dünya Kupası organizasyonuna ev sahipliği yaptıklarını belirten Karaman, Türkiye'yi 8 sporcunun temsil ettiğini, hedeflerinin dünya sıralamasında derece yapmak olduğunu dile getirdi.

Şampiyona, 23 Ağustos'ta sona erecek.

Kaynak: AA / Aynur Altunışık - Spor
