Akropolis Rallisi'nde Ott Tanak Birinciliği Elde Etti

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Dünya Ralli Şampiyonası'nda 2025 sezonunun 7. etabı olan Akropolis Rallisi'ni Hyundai Shell Mobis takımından Ott Tanak kazandı. Estonyalı pilot, 4 saat 12 dakika 20.1 saniye ile sezonun ilk galibiyetini elde etti. Sebastian Ogier ikinci, Adrien Fourmaux ise üçüncü oldu.

Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) 2025 sezonunun 7. etabı Akropolis Rallisi'ni, Hyundai Shell Mobis takımından Ott Tanak kazandı.

Yunanistan'da düzenlenen 17 etaplık mücadeleyi, 4 saat 12 dakika 20.1 saniyede tamamlayan Estonyalı pilot Tanak, sezonun ilk galibiyetini elde etti.

Fransız Sebastian Ogier (Toyota Gazoo Racing), kariyerinde 8 kez WRC şampiyonluğu yaşayan Tanak'ın 32.8 saniye gerisinde ikinci, Fransız Adrien Fourmaux (Hyundai Shell Mobis) ise liderin 2 dakika 37 saniye arkasında üçüncü oldu.

Etabı 4. sırada bitiren Toyota Gazoo ekibinden Büyük Britanyalı Elfyn Evans, pilotlar klasmanında Ogier'nin 9 puan önünde liderliğini sürdürdü.

WRC'nin 8. ayağı, 17-20 Temmuz'da Estonya'da düzenlenecek.

Kaynak: AA / Selçuk Buğra Gökalp - Spor
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