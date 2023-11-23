AKRA Gran Fondo Antalya Bisiklet Yarışı ile Depremzede Çocuklara Yardım

AKRA Gran Fondo Antalya bisiklet yarışının kayıt gelirleri ve sponsor katkıları ile 700 bisiklet, Malatya'da depremzede çocuklara dağıtıldı.

AKRA Gran Fondo Antalya bisiklet yarışının kayıt gelirleri ve sponsor katkıları ile 700 bisiklet, Malatya'da depremzede çocuklara dağıtıldı.

Kemer'de 30 Nisan'da düzenlenen 570 bisikletçinin katıldığı AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum Bisiklet Yarışı, iyilik yarışına dönüştü. 2023 yılındaki bisiklet yarışında kazanan çocuklar oldu. Yarışa katılan bisikletçiler, pedalları deprem bölgesindeki çocuklar için çevirdi. Organizasyonun kayıt gelirleri ve sponsorların katkıları ile 700 bisiklet, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Antalya İl Müdürlüğü iş birliği ile Malatya'da depremzede çocuklara dağıtıldı.

İlk kez 2018 yılında düzenlenen ve her geçen yılda artan ilgiyle bisiklet kültürünün Türkiye'de gelişmesine katkıda bulunan AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum, 30 Nisan'da yüzlerce bisikletçiyi Akdeniz'in gözde turizm noktalarından Kemer'de buluşturdu. Bisikletçiler; pedallarını geçtiğimiz şubat ayında yaşanan deprem felaketinden etkilenen çocuklar için çevirmişti. - İSTANBUL