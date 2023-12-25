Akıllara durgunluk verecek iş! Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde meğerse tek devre oynanmış
Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde top sadece 43 dakika oyunda kaldı. Bu istatistiği öğrenen futolseverler, "Derbide bir yarı oynanmış" yorumlarında bulundu.
Büyük heyecana sahne olması beklenen ve 0-0 biterek hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçe- Galatasaray derbisinin ortaya çıkan istatistikleri herkesi şaşırttı.
TEK İSABETLİ ŞUT, 45 FAUL 7 SARI KART
Fenerbahçe'nin 0, Galatasaray'ın ise 1 isabetli şut ile tamamladığı derbide tam 45 kez faul yapılırken, 7 futbolcu da sarı kart gördü.
"İKİNCİ YARI OYNANMAMIŞ"
Yapulan fauller nedeniyle sürekli duran derbide topun 43 dakika oyunda kaldığı öğrenildi. Bu durumu gören futbolseverler, "Derbide ikinci yarı oynanmamış" yorumlarını yaptı.