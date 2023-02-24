Akıllara 2008 geldi, kıyamet koptu! Fenerbahçe-Sevilla kurasını gören herkes aynı yorumu yapıyor

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Temsilcimiz Fenerbahçe, İspanyol ekibi Sevilla ile eşleşti. Bu eşleşme sonucu sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada aynı tarzdan yorumlar yaparak takımlarına destek oldular. Taraftarlar, sosyal medyada "Bir kere eledik yine eleriz" tarzında yorumlar yaptılar. Fenerbahçe, Sevilla'yı 2007-2008 sezonunda penaltılar sonrası eleyerek Şampiyonlar Lig'inde çeyrek finale yükselmişti.

UEFA Avrupa Ligi'nde B Grubu'nda Dinamo Kiev, Rennes ve AEK Larnaca'nın önünde lider bitiren Fenerbahçe, son 16 turunda Sevilla ile eşleşti. Geçmiş yıllarda Fenerbahçe ile rakip olan İspanyol temsilcisi sarı-lacivertlilere Şampiyonlar Lig'i son 16 turunda penaltılar sonucu elenmişti.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin Sevilla ile eşleşmesinin ardından Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyada yorumlar yaparak takımlarına destek oldular. Sarı-lacivertliler, geçmiş yılları akla getiren kura sonrası İspanyol devini bu kez de eleyeceklerini belirten yorumlar yaptılar.

MAÇLARIN TARİHLERİ

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, İspanya ekibi Sevilla ile eşleşti. Sarı-lacivertliler, ilk maçını 9 Mart'ta İspanya'da, rövanş karşılaşmasını ise 16 Mart'ta İstanbul'da oynayacak.

Son 16 turunda eşleşmeler şöyle;

Sevilla (İspanya)-Fenerbahçe (Türkiye)

Union Berlin (Almanya)-Union Saint-Gilloise (Belçika)

Juventus (İtalya)-Freiburg (Almanya)

Bayer Leverkusen (Almanya)-Ferencvaros (Macaristan)

Sporting Lizbon (Portekiz)-Arsenal (İngiltere)

Manchester United (İngiltere)-Real Betis (İspanya)

Roma (İtalya)-Real Sociedad (İspanya)

Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Feyenoord (Hollanda)

İşte sosyal medyada yapılan bazı yorumlar;