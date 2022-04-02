Akılalmaz olay! Yılın golünü atan İrfan Can'a top toplayıcı çocuktan olay hareket
Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Fenerbahçe'nin yıldızı İrfan Can Kahveci'nin Kayserispor'a attığı gol izleyenleri mest etti. Sosyal medyada "Sezonun golü" yorumları yapıldı. Gol kadar dikkat çeken olay İrfan Can ile top toplayıcı çocuk arasında yaşandı. Top toplayıcı çocuğun İrfan Can'a çektiği hareket gündemi salladı.
Sarı-Lacivertliler'de İrfan Can Kahveci'nin Kayserispor ağlarına gönderdiği füze gözlerin pasını sildi. Fenerbahçe'nin 3-0'ı bulduğu golü atan İrfan Can için "Sezonun golünü attı" yorumları yapıldı.
İRFAN CAN'A TEPKİ
İrfan attığı golden sonra topu almak istedi ancak beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Top toplayıcı çocuk İrfan'a topu vermedi. Ardından "Git buradan" anlamına gelen el hareketi yaptı. Bu hareketle şaşırıp kalan İrfan Can, yarı sahasına döndü.