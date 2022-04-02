Akılalmaz olay! Yılın golünü atan İrfan Can'a top toplayıcı çocuktan olay hareket

Sarı-Lacivertliler'de İrfan Can Kahveci'nin Kayserispor ağlarına gönderdiği füze gözlerin pasını sildi. Fenerbahçe'nin 3-0'ı bulduğu golü atan İrfan Can için "Sezonun golünü attı" yorumları yapıldı.

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İRFAN CAN'A TEPKİ

İrfan attığı golden sonra topu almak istedi ancak beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Top toplayıcı çocuk İrfan'a topu vermedi. Ardından "Git buradan" anlamına gelen el hareketi yaptı. Bu hareketle şaşırıp kalan İrfan Can, yarı sahasına döndü.