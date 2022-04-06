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Akılalmaz olay! Korner direği öyle bir yerine saplandı ki gören hayrete düştü

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Oldham's Saddlewoth Rangers'ın oyuncusu Charlie Mills'in maç sırasında korner direği bacağına saplandı. Mills o anları, "Kas çektiğini düşündüm. Ama bacağımdan direk sarktığını gördüm" sözleriyle anlattı.

Oldham's Saddleworth Rangers ile Rose Bridge arasındaki ragbi maçında inanılmaz bir olay yaşandı. Rangers oyuncusu Charlie Mills'in bacağına maç sırasında korner direği saplandı.

Akılalmaz olay! Korner direği öyle bir yerine saplandı ki gören hayrete düştü

DİREĞE VURDU

Mills o anları, "Topu köşeye koydum ve kanat oyuncusu öfkeyle bayrak direğine vurdu. Ardından koşmaya başladım. Devam ettim ve kas çektiğini düşündüm. Ama kenara geldiğimde altı metrelik bir direk sarktığını gördüm" dedi.

Akılalmaz olay! Korner direği öyle bir yerine saplandı ki gören hayrete düştü

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Ragbi, Spor, Haberler

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