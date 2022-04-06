Akılalmaz olay! Korner direği öyle bir yerine saplandı ki gören hayrete düştü

Oldham's Saddleworth Rangers ile Rose Bridge arasındaki ragbi maçında inanılmaz bir olay yaşandı. Rangers oyuncusu Charlie Mills'in bacağına maç sırasında korner direği saplandı.

DİREĞE VURDU

Mills o anları, "Topu köşeye koydum ve kanat oyuncusu öfkeyle bayrak direğine vurdu. Ardından koşmaya başladım. Devam ettim ve kas çektiğini düşündüm. Ama kenara geldiğimde altı metrelik bir direk sarktığını gördüm" dedi.