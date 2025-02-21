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Akhisarlı Nazife Tuncel, Snow Bike Türkiye Şampiyonu Oldu

Akhisarlı Nazife Tuncel, Snow Bike Türkiye Şampiyonu Oldu
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Erzurum Palandöken'de düzenlenen Snow Bike&Snowdowhill Türkiye Şampiyonasında, bisiklet sporuna sadece bir ay önce başlayan Nazife Tuncel, U19 kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu ve genel klasmanda birinci olarak büyük bir başarı elde etti.

Erzurum Palandöken'de gerçekleştirilen Snow Bike&Snowdowhill Türkiye Şampiyonasında bisiklet sporuna sadece bir ay önce başlayan Akhisarlı bisikletçi Nazife Tuncel, katıldığı ilk yarışta Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı.

Erzurum Palandöken'de 19-21 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen Snow Bike&Snowdowhill Türkiye Şampiyonasına katılan Akhisar Zirve NS Spor Kulübü sporcusu Nazife Tuncel U19 kategorisinde Snowbike Türkiye Şampiyonu oldu. Tuncel aynı zamanda genel klasmanda da Türkiye birincisi olarak büyük bir başarıya imza attı. Tuncel'in daha önce atletizm sporuyla ilgilendiği öğrenildi.

Kulüp Başkanı Nihat Sarıdağ elde edilen şampiyonluğun çok kıymetli olduğunu belirterek, "Akhisar olarak bisiklet sporunda başarılı sonuçlar alan bir ilçeyiz. Nazife Tuncel de daha önce atletizm sporuyla ilgilenirken bir ay önce bisiklet sporuyla tanıştı ve bir ay gibi kısa bir sürede hazırlanarak katıldığı ilk yarışta U19 Türkiye Şampiyonu oldu. Yetenekli kızımızı tebrik eder bundan sonraki yarışlarda da başarılar dileriz." dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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