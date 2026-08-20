Haberler

Akhisarlı Sporcu İlknur Buğlem Karataş Türkiye Şampiyonu Oldu

Akhisarlı Sporcu İlknur Buğlem Karataş Türkiye Şampiyonu Oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeşilay Türkiye Yol Şampiyonası’nda mücadele eden Akhisarlı sporcular, farklı kategorilerde elde ettikleri derecelerle büyük başarıya imza attı.

Yeşilay Türkiye Yol Şampiyonası'nda mücadele eden Akhisarlı sporcular, farklı kategorilerde elde ettikleri derecelerle büyük başarıya imza attı. U15 kadınlar kategorisinde yarışan İlknur Buğlem Karataş ise Türkiye şampiyonu oldu.

Yeşilay Türkiye Yol Şampiyonası, 18 ve 20 Ağustos tarihlerinde Burdur'da gerçekleştirilen bireysel zamana karşı ve yol yarışlarıyla devam etti. Şampiyonada mücadele eden Akhisarlı bisikletçiler, elde ettikleri derecelerle dikkat çekti.

18 Ağustos'ta gerçekleştirilen Bireysel Zamana Karşı Yarışlarında U11 erkekler kategorisinde Akhisar İlçe Spor Kulübü sporcusu Deniz Atlas Tekin üçüncü olurken, U11 kadınlar kategorisinde Palandöken Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü sporcusu Azra Ece Göbet ikinci oldu. U13 kadınlar kategorisinde ise Akhisar İlçe Spor Kulübü sporcusu Elif Mira Şahin üçüncülük elde etti.

20 Ağustos'ta gerçekleştirilen Yol Yarışlarında ise Akhisar Karabulut Spor Kulübü sporcusu İlknur Buğlem Karataş, U15 kadınlar kategorisinde rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonu oldu.

Aynı gün düzenlenen yarışlarda U11 kadınlar kategorisinde Azra Ece Göbet üçüncü, U13 kadınlar kategorisinde ise Kar Beyaz Spor Kulübü sporcusu Melisa Ateş üçüncü olarak kürsüye çıktı.

Akhisar İlçe Spor Kulübü Başkanı ve aynı zamanda Akhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hasan Hüseyin Oktay, sporcuların başarılarının Akhisar adına gurur verici olduğunu belirterek, bisiklet sporuna verilen desteğin önemine dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kara Kartal'a yan bakılmıyor! Beşiktaş fişi ilk maçtan çekti

Kara Kartal'a yan bakılmıyor! Beşiktaş fişi ilk maçtan çekti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Vatandaşın 'yastık altı' Merkez Bankası rezervinden büyük

Cevdet Yılmaz'dan dikkat çeken 'yastık altı' yorumu
ABD Hazine Bakanı Bessent: İran'a tarihin en sert yaptırımlarını uygulayacağız

ABD'den savaşın boyutunu değiştirecek hamle: Tarihin en serti...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yata çıkması için hamile eşine yardım etmeyen ünlü isim eleştirilerin hedefinde

Yata çıkması için hamile eşine yardım etmeyen ünlü isim eleştirilerin hedefinde
Alparslan Kuytul soruşturmasında 3.9 milyon TL'lik arama gerçeği ortaya çıktı

Kuytul soruşturmasındaki 3,9 milyon TL’lik görüntülere açıklama
4 çocuk annesi kadının ölümünde korkunç iddia: Beni aldattı, öldürdüm

"Ben bunu öldürdüm! Kendisi beni aldattı, gelin alın"
Kocaelispor'dan Pogba bombası

Süper Lig ekibi bombayı patlatıyor
Gurbetçi ailenin aracını durdurdular! Üzerlerinden servet çıktı

Gurbetçi ailenin aracını durdurdular! Üzerlerinden servet çıktı
Kocaeli'de esrarengiz olay: Denizde 2'si kadın 3 ceset bulundu

Kan donduran olay! Sahilde 2'si kadın 3 ceset bulundu
Alparslan Kuytul'un yeğeni bakın kim çıktı! İtirafçı bile olmuş

Alparslan Kuytul'un yeğeni bakın kim çıktı! İtirafçı bile olmuş