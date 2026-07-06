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Akhisarlı bisikletçi, Dağ Bisikleti Milli Takımı'nın tek kadın sporcusu oldu

Akhisarlı bisikletçi, Dağ Bisikleti Milli Takımı'nın tek kadın sporcusu oldu
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Manisa Akhisar'dan Karabulut Spor Kulübü sporcusu Nazife Tunçel, Avusturya'daki Dağ Bisikleti Junior Festivali'nde Türkiye'yi temsil edecek milli takıma seçilen tek kadın sporcu oldu.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde faaliyet gösteren Karabulut Spor Kulübü sporcusu Nazife Tunçel, 7-11 Temmuz 2026 tarihleri arasında Avusturya'nın Graz kentinde düzenlenecek 2026 Mountainbike Junior Festival Graz organizasyonunda Türkiye'yi temsil edecek Dağ Bisikleti Milli Takımı kadrosuna seçildi. Milli takımda yer alan 4 sporcu arasında tek kadın sporcu olan Tunçel, Akhisar'a büyük gurur yaşattı.

Türkiye Kupası genel klasman puanları esas alınarak belirlenen milli takım kadrosunda erkeklerde Eren Geçim, Muhammed Mustafa Sandık ve Habib Pınar yer alırken, kadınlarda ise tek isim Akhisarlı sporcu Nazife Tunçel oldu.

Akhisar Karabulut Spor Kulübü adına yarışan Nazife Tunçel'in milli takıma seçilmesi ilçede sevinçle karşılanırken, sporcunun başarı yolculuğuna destek veren Akt Enerji ve Verde Zeytinyağları adına Bilal Kurulay, Karabulut Spor Kulübü Başkanı Barkın Düzgün ile Akhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hasan Hüseyin Oktay da milli sporcuyu tebrik ederek uluslararası organizasyonda başarılar diledi.

Ay-yıldızlı formayla Avusturya'da mücadele edecek olan Nazife Tunçel'in, hem Manisa'yı hem de Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmesi bekleniyor. Milli takım kafilesi, 7-11 Temmuz tarihleri arasında Graz'da düzenlenecek organizasyonda uluslararası rakiplerine karşı pedal çevirecek. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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