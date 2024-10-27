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Akhisar İlçe Spor Kulübü Kız Bisiklet Takımı Cumhuriyet Kupası'nda Başarı Elde Etti

Akhisar İlçe Spor Kulübü Kız Bisiklet Takımı Cumhuriyet Kupası'nda Başarı Elde Etti
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Akhisar İlçe Spor Kulübü, U12 Kız Bisiklet takımı Erzurum'da yapılan Dağ Bisikleti Cumhuriyet Kupası'nda Hilal Kaymaz ile birinci, Miray Akcan ile ikinci, Meryem Karataş ile de dördüncü olarak büyük bir başarı gösterdi.

Akhisar İlçe Spor Kulübü Kız Bisiklet takımı U12 kategorisinde Erzurum'da yapılan Dağ Bisikleti Cumhuriyet Kupası'nda yine zirvede yer aldı.

Erzurum'da 26-27 Ekim tarihlerinde yapılan dağ bisikleti Cumhuriyet Kupası yarışmalarında Akhisar İlçe Spor Kulübü U12 Kızlar Kategorisinde Hilal Kaymaz 1., Miray Akcan 2. ve Meryem Karataş 4.

olarak büyük bir başarıya imza attı. Kulübün sporcularından Elif Mira Şahin ise düştüğü için yarışı tamamlayamadı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Karataş Erzurum Akhisar 3-sayfa Kaymaz Spor

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