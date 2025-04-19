Trendyol Süper Lig'e ilk yükselen takım Kocaelispor oldu

Süper Lig'e ilk yükselen takım belli oldu
Putin'in ateşkes ilanına Zelenskiy'den yanıt

Zelenskiy ateşkese yanaşmadı, elinde kanıtlar var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Normal doğumun teşvik edilmesi sizi niçin rahatsız ediyor?

"Normal doğum" tartışmalarına Erdoğan'dan zehir zemberek tepki
Sevil Akdağ, öldürdüğü arkadaşıyla böyle eğlendi

Ünlü oyuncu, katlettiği arkadaşıyla böyle eğlenmiş

Akhisar Bisikletçileri Türkiye Kupası'nda Başarı Gösterdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akhisar İlçe Spor Kulübü bisikletçileri, Türkiye Kupası 3. Etap Puanlı Yol Yarışmalarında çeşitli dereceler elde ederek ön plana çıktılar. Hilal Kaymaz, U13 Kadınlar kategorisinde üçüncülük elde ederken, takım olarak da önemli başarılar kaydedildi.

Türkiye Kupası 3. Etap Puanlı Yol Yarışmalarına katılan Akhisar İlçe Spor Kulübü bisikletçileri yine kürsüde yer alarak büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu faaliyet programında yer alan Türkiye Kupası 3. Etap Puanlı Yol Yarışmaları 18-20 Nisan tarihleri arasında Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenleniyor.

Yarışların ilk günü olan 18 Nisan tarihinde yapılan U13 Kadınlar zamana karşı yarışmasında Akhisar İlçe Spor Kulübü Sporcusu Hilal Kaymaz üçüncü olurken, Miray Akcan 4'üncü, Elif Mira Şahin ise 7'nciiliği elde etti. U13 Erkekler kategorisinde Şerafettin Kaan Umut 22'nci, Bedirhan Kamil Karataş 25'inci ve Berkay İlikhan 27'nci olurken U11 erkekler kategorisinde Deniz Atlas Tekin ise yarışı 5'inci tamamladı.

Yarışların ikinci günü olan 19 Nisan tarihinde yapılan U13 kadınlar puanlı yol yarışmasında Akhisar İlçe Spor Kulübü Sporcusu Hilal Kaymaz 2'nci, Miray Akcan ise 4'üncü oldu. U 13 Erkekler Kategorisinde Akhisar İlçe Spor Kulübü Takım takım olarak 2'nci olurken, U11 erkekler kategorisinde Deniz Atlas Tekin ise 3'üncü olarak önemli bir başarıya imza attı.

Yarışlarını tamamlayan Akhisar İlçe Spor Kulübü bisikletçileri ilçeye geri döndü. - MANİSA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.