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İzmirli milli cimnastikçilerden Akdeniz Oyunları'nda altın madalya

İzmirli milli cimnastikçilerden Akdeniz Oyunları'nda altın madalya
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İtalya'daki 20. Akdeniz Oyunları'nda İzmirli sporcular büyük başarı gösterdi. Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, genel tasnif finalinde 238.400 puanla altın madalya kazandı. Takımda Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Altan Doğan, Mert Efe Kılıçer ve Mehmet Ayberk Koşak yer aldı.

İTALYA'da devam eden 20'nci Akdeniz Oyunları'nda İzmirli milli sporcular ülkemize büyük gurur yaşatmayı sürdürüyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün milli okçusu Dünya Yenihayat'ın klasik yay kadın takımında altın, karışık takımda ise gümüş madalya kazanması, 2026 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan İsmail Nezir'in 4x400 karışık bayrak takımıyla altın madalyaya ulaşmasının ardından artistik cimnastikçiler de kürsünün en üst basamağına çıktı.

Geçen ay Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda paralel barda gümüş madalya kazanıp uluslararası alandaki madalya koleksiyonuna bir halka daha ekleyen İzmirli Ferhat Arıcan, Dünya ve Avrupa şampiyonu olan İbrahim Çolak'ın yanı sıra yine İzmir'den Altan Doğan, Mert Efe Kılıçer ve Mehmet Ayberk Koşak'ın yer aldığı Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı şampiyonluğa ulaştı. Milli sporcular genel tasnif finalinde elde ettikleri 238.400 puanla altın madalya kazandı. Ferhat Arıcan, Ayberk Koşak ve Merte Efe Kılıçer Göztepe, Altan Doğan İzmir BŞB Spor Kulübü, İbrahim Çolak ise Şavkar Cimnastik Kulübü'nde kariyerlerini sürdürüyor. Şampiyonada İzmirli sporcular bireysel finallerde de madalya kovalayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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