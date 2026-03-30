Süper Amatör Lig'de Akdeniz Belediyespor, İçel Yolspor'u 5-0 yendi
Süper Amatör Lig play-off'unda Akdeniz Belediyespor, İçel Yolspor'u 5-0'lık skorla geçti ve liderliğini sürdürdü.
Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Akdeniz Belediyespor ile İçel Yolspor, Seyfi Ali Türkoğlu Stadı'nda karşılaştı.
İki takımın birer oyuncusunun kırmızı kart gördüğü müsabaka, ev sahibi ekibin 5-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.
Akdeniz ekibi, 6 takımın bulunduğu play-off grubunda 4 puanla liderliğini sürdürüyor.
Kaynak: AA / Mehmet Umut Bakay