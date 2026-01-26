Haberler

Süper Amatör Lig'de Akdeniz Belediyespor, Binevler Spor'u 4-1 yendi


Akdeniz Belediyespor, Süper Amatör Lig A Grubu'nda Binevler Spor'u 4-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Maç Seyfi Ali Türkoğlu Stadı'nda gerçekleşti ve Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener de karşılaşmayı izledi.

Süper Amatör Lig A Grubu'nda Akdeniz Belediyespor, 18. hafta müsabakasında Binevler Spor'u 4-1 yendi.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Akdeniz Belediyespor ile Binevler Spor, Seyfi Ali Türkoğlu Stadı'nda karşılaştı.

Müsabaka Akdeniz ekibinin 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.

Maçı Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener de izledi.

Bu sezon ligde çıktığı 18 müsabakada 15 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Akdeniz Belediyespor, gruptaki liderliğini sürdürdü.

Kaynak: AA / Mehmet Umut Bakay - Spor
