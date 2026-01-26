Süper Amatör Lig'de Akdeniz Belediyespor, Binevler Spor'u 4-1 yendi
Akdeniz Belediyespor, Süper Amatör Lig A Grubu'nda Binevler Spor'u 4-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Maç Seyfi Ali Türkoğlu Stadı'nda gerçekleşti ve Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener de karşılaşmayı izledi.
Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Akdeniz Belediyespor ile Binevler Spor, Seyfi Ali Türkoğlu Stadı'nda karşılaştı.
Maçı Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener de izledi.
Bu sezon ligde çıktığı 18 müsabakada 15 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Akdeniz Belediyespor, gruptaki liderliğini sürdürdü.
