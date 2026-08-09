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Fransa'da Kano Slalom Şampiyonası: Mustafa Parlak 19.

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Akarsu Kano Slalom Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası, Fransa'da tamamlandı.

Akarsu Kano Slalom Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası, Fransa'da tamamlandı.

Türkiye Kano Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Epinal kentinde düzenlenen organizasyonda Türkiye'yi antrenör Emin Morgil yönetimindeki 4 milli sporcu temsil etti.

Şampiyonada Kubilay Yılmaz ve Serkan Özcan Yılmaz, K1 23 yaş altı erkekler, Ceren Avcu, K1 genç kadınlar, Mustafa Parlak ise C1 23 yaş altı erkekler kategorisinde mücadele etti.

Organizasyonun ilk gününde C1 23 yaş altı erkekler kategorisinde yarışan Mustafa Parlak, yarı finale yükseldi.

Milli sporcu, yarı final yarışının ardından organizasyonu 19. sırada tamamladı.

Kaynak: AA
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