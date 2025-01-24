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AK Parti Milletvekili Öz, Boks Sporcularıyla Bir Araya Geldi

AK Parti Milletvekili Öz, Boks Sporcularıyla Bir Araya Geldi
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AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, boksla ilgilenen yerel sporcularla buluşarak antrenmanlara katılan sporculara başarı dileklerini iletti.

AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, boksla ilgilenen sporcularla bir araya geldi.

Milletvekili Öz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Spor Hizmetleri İl Müdürü Erdoğan Dönmez, Palandöken İlçe Spor Müdürü Metin Günay ve Yakutiye İlçe Spor Müdürü İkram Sönmez'le Palandöken Spor Salonu'ndaki boksörlerle buluştu.

Haftada 6 gün antrenman yapan sporculara başarı dileklerinde bulunan Öz ve beraberindekiler, antrenör Ahmet Dursunoğlu'ndan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA / Talha Koca - Spor
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