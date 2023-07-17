AK Parti Milletvekili Ali Taylan Öztaylan, Bandırmaspor'un yeni tesislerini ziyaret etti

AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan, Bandırmaspor'un yeni açılan tesislerine ziyaret gerçekleştirerek kulüp başkanı Onur Göçmez ile bir araya geldi. Öztaylan, ziyarette Bandırmaspor'a destek vereceklerini belirtti ve yeni tesislerin hayırlı olması temennisinde bulundu. Göçmez ise ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan, Bandırmaspor'un yeni açılan tesislerine ziyaret gerçekleştirerek kulüp başkanı Onur Göçmez ile bir araya geldi.

Öztaylan, ziyarette yaptığı açıklamada, Bandırmaspor'un Süper Lig'e çıkmasına ilişkin gereken destekleri vereceklerini belirterek, yeni tesislerin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kulüp başkanı Onur Göçmez'e takıma katkılarından dolayı teşekkür eden Öztaylan, "Önümüzdeki dönemde Bandırmaspor'un daha iyi yerlerde olacağından eminim." dedi.

Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez de ziyaretten memnuniyet duyduğunu kaydederek, "Biz Bandırmaspor olarak en üst ligde oynayan yarışmacı bir takımız. Sayın vekilimin bakış açısını çok beğendim. Bizlerin doğru yeri bulması lazım, doğru yeri bulmak içinde hepimizin konuşması gerekiyor." ifadelerini kullandı.