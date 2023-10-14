AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nu değerlendirdi

Ak Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Biz ülke olarak bisiklet branşına çok büyük destekler verdik. Konya'da geçtiğimiz yıl Veledrom açtık. Bununla birlikte bisiklet sporunda başarıları taçlandırarak devam edeceğiz. Bu organizasyon çok kıymetli. Hem federasyonumuza hem de tüm paydaşlarımıza çabaları için teşekkür ederim" dedi.

58'inci Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 7'nci etabı olan Selçuk-Manisa-İzmir etabı tamamlandı. Etabı UAE Team Emirates takımından Jay Vine, 3 saat 36 dakika 50 saniyelik derecesiyle kazandı. Etabın tamamlanmasının ardından AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, basın tırını ziyaret ederek Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nu takip eden basın mensuplarıyla bir süre sohbet etti. Ziyaretin ardından Kasapoğlu, açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Türkiye için bir marka olduğunu belirten Kasapoğlu, "58 yıldan beri Cumhurbaşkanlığı himayelerinde her yıl güçlenerek devam eden bir marka. Bu yıl da aynı ruhla başladı. Yarın İstanbul etabı var. En güzel şekilde tamamlanacak. Biz ülke olarak bisiklet branşına çok büyük destekler verdik. Konya'da geçtiğimiz yıl Veledrom açtık. Bununla birlikte bisiklet sporunda başarıları taçlandırarak devam edeceğiz. Bu organizasyon çok kıymetli. Hem federasyonumuza hem de tüm paydaşlarımıza çabaları için teşekkür ederim. Güzel İzmir, bugün bu etaba çok güzel ev sahipliği yaptı. Onların sıcaklığı ve bisiklete olan ilgisi bizim için mutluluk. Hem Karşıyaka'ya hem de İzmir halkına gönülden teşekkür ediyorum. Bisiklet sporunu güçlendirmeye hem hükümet olarak hem de bireyler olarak devam edeceğiz. Siz basın mensubu arkadaşlara da teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.