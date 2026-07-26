Efkan Ala'dan Filenin Sultanları'na tebrik

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Ala, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "2026 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA