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Efkan Ala'dan Filenin Sultanları'na tebrik

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AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Ala, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "2026 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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