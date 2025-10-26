Haberler

Ajax, Twente'yi 3-2 Mağlup Ederek Galatasaray'a Hazırlanıyor

Güncelleme:
Hollanda'nın Eredivisie liginde Ajax, Twente'yi 3-2 mağlup ederek ligdeki puanını 19'a çıkardı. Bu sonuç, Galatasaray ile 5 Kasım'da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde Ajax için önemli bir galibiyet oldu.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Ajax, Hollanda liginde (Eredivisie) Twente'yi 3-2 yendi.

Eredivisie'nin 10. haftasında Twente'ye konuk olan Ajax, Wout Weghorst'un 49, Oscar Gloukh'un 51 ve Mika Godts'un 56. dakikada attığı gollerle galip geldi.

Ev sahibi ekibin gollerini, 4. dakikada Kristian Nökkvi Hlynsson ve 64. dakikada penaltıdan Ricky van Wolfswinkel attı.

Ligde iki maç sonra kazanan Ajax, 19 puana ulaştı. Twente ise 14 puanda kaldı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında 5 Kasım Çarşamba günü Ajax'a konuk olacak.




