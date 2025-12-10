Ajax'tan ilk galibiyet! Önde olan Karabağ son dakikalarda yıkıldı
UEFA Şampiyonlar Ligi 6. hafta maçında Ajax, Karabağ'ı son 11 dakikada bulduğu 3 golle deplasmanda 4-2 mağlup etti ve ilk galibiyetini aldı.
- Ajax, UEFA Şampiyonlar Ligi 6. haftasında Karabağ'ı 4-2 mağlup etti.
- Ajax, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk galibiyetini alarak puanını 3'e yükseltti.
- Karabağ, maçta 10. ve 47. dakikalarda gollerle iki kez öne geçmesine rağmen son 11 dakikada 3 gol yiyerek mağlup oldu.
Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Karabağ ile Ajax karşı karşıya geldi. Tevfik Behramov Stadyumu'ndaki mücadeleyi Ajax, 4-2 kazandı.
AJAX SON 11 DAKİKADA GERİ DÖNDÜ
Karabağ, 10. dakikada Camilo Duran ile 1-0 öne geçti. Ajax, bu gole 39. dakikada Kasper Dolberg ile karşılık verdi ve karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 bitti. İkinci yarıya iyi başlayan Karabağ, 47. dakikada Matheus Silva'nın attığı golle yeniden öne geçti. Maçın son anlarında baskısını artıran Ajax, 79. dakikada Oscar Gloukh'un attığı golle 2-2'yi buldu. Ajax, Anton Gaaei'nin 83, Oscar Gloukh'un 90. dakikada attığı gollerle Karabağ karşısında skoru 4-2'e getirdi.
DEVLER LİGİ'NDE İLK KEZ KAZANDI
Bu sonuçla birlikte Ajax, Devler Ligi'nde ilk kez kazanarak puanını 3'e yükseltti. Karabağ ise 7 puanda kaldı. Bir sonraki maç haftasında Karabağ, Eintracht Frankfurt'u konuk edecek. Hollanda ekibi Ajax, Villarreal deplasmanına gidecek.