Ajax, İtalyan Teknik Direktör Francesco Farioli ile Yollarını Ayırdı
Hollanda Eredivisie takımı Ajax, sezon başında göreve getirilen İtalyan teknik direktör Francesco Farioli'nin istifasını kabul etti. Farioli, daha önceki takımlarında yaşadığı başarıların ardından Ajax'ta zor bir dönem geçirdi.
Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Ajax, İtalyan teknik direktör Francesco Farioli ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Ajax Kulübü, genç teknik adam Farioli'nin görevi bırakma kararı aldığını ve bu kararını yönetime bildirdiğini açıkladı.
Daha önce Fatih Karagümrük ve Alanyaspor'u da çalıştıran Farioli, Fransa ekibi Nice'te görev yaptıktan sonra sezon başında Ajax ile anlaşmıştı.
Eredivisie'de son 5 haftaya PSV'nin 9 puan önünde lider giren Ajax, üst üste 4 maçta yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluğu rakibine kaptırmıştı.
Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor