Ajax, Florian Grillitsch'i transfer etti Spor Haberleri Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Ajax, Avusturyalı orta saha oyuncusu Florian Grillitsch'i kadrosuna kattı. Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Ajax, Avusturyalı orta saha oyuncusu Florian Grillitsch'i kadrosuna kattı. Ajax Kulübü, serbest oyuncu statüsündeki Grillitsch ile 1+2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Profesyonel kariyerine Werder Bremen'de başlayan Grillitsch, 2017-2022 yıllarında Hoffenheim'da görev yaptı. Türk kulüplerinin de ilgilendiği öne sürülen 27 yaşındaki futbolcu, Hoffenheim kariyerinde 151 maça çıktı ve 8 gol, 11 asistlik performans sergiledi. Spor Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan TSG 1899 Hoffenheim Hollanda Futbol Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Ajax, Florian Grillitsch'i transfer etti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.