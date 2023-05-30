Ajax CEO'su Edwin van der Sar görevinden ayrıldı

Hollanda Eredivisie ekibi Ajax, kulüp Ceo'su Edwin van der Sar'ın görevinden ayrılma kararı aldığını açıkladı.

Hollanda Eredivisie'i üçüncü sırada tamamlayan Ajax'ta, sürpriz bir ayrılık yaşandı. Kulüp Ceo'su Edwin van der Sar, görevinden ayrılma kararı aldı. Ajax'ın internet sitesinden yapılan paylaşımda, "Her şey için teşekkürler Edwin. Futbolculuk döneminizdeki gibi aynı vizyonla CEO rolünü benimsedin. Bunun için sonsuza kadar minnettarız. Bir kez Ajax efsanesi olan, her zaman Ajax efsanesidir" ifadeleri kullanıldı.

Ayrılık kararına ilişkin konuşan van der Sar, "Yönetim kurulunda neredeyse 11 yıldan sonra işim bitti. Birlikte harika şeyler yaşadık ama aynı zamanda inanılmaz derecede zor dönemler de oldu. Görevim sırasında tanıştığım ve birlikte çalıştığım insanlara çok minnettarım. Biraz uzaklaşma, dinlenme ve başka şeyler yapma ihtiyacı hissediyorum. Bu harika takımın geleceği hakkında kararlar almak iyi hissettirmiyor. Bu yüzden istifa etmeye karar verdim" cümlelerine yer verdi.

Denetim Kurulu Başkanı Pier Eringa da, "Edwin'in kalmasını istedik ama o kararını verdi. Buna saygı duymalıyız. Kulüp büyüme ve uluslararası tanınırlık kazandı. Van Der Sar'ın görevleri, kurulun geri kalan üyelerine devredilecek. Edwin, ağustos ayına kadar transfer ve danışmanlık için görev almaya devam edecek. Yeni yönetim kurulunu 1 Ağustos'tan sonra duyurmayı umuyoruz. Kurula Ajax geçmişi olan birini eklemek bizim hedefimiz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL