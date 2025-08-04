Ailesi İstanbul'u istememişti! Tuta'nın yeni takımı belli oldu

Ailesi İstanbul'u istememişti! Tuta'nın yeni takımı belli oldu
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Al-Duhail, Eintracht Frankfurt'tan savunma oyuncusu Tuta'yı 15 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer etti. Fenerbahçe, geride kalan sezonda Tuta'yı transfer etmek istemiş ancak deneyimli oyuncu, ailesinin İstanbul'a gelmek istemediğini söyleyerek teklifi reddetmişti.

Geride kalan sezonda Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği ancak ailesinin İstanbul'da yaşamak istememesi sebebiyle transferi gerçekleşmeyen Eintracht Frankfurtlu futbolcu Tuta'nın yeni takımı belli oldu.

15 MİLYON EURO BONSERVİSLE İMZA ATTI

Katar'ın Al Duhail takımı, Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'dan Brezilyalı defans Tuta'yı transfer etti. Tuta'nın sözleşme detayları hakkında bilgi verilmezken, Eintracht Frankfurt Yönetim Kurulu Üyesi Markus Krösche imza sonrası yaptığı açıklamada, Tuta'nın Alman ekibinin önemli bir parçası olduğunu söyledi.

Krösche, 26 yaşındaki oyuncunun oynadığı süre boyunca kulübün gelişiminde ve başarısında büyük rol oynadığını belirterek "Tuta, UEFA Avrupa Ligi'ni kazandıktan sonra, sonsuza dek kulüp tarihinin bir parçası oldu bundan dolayı kulüp değiştirme talebini doğal olarak kabul ettik. Gelecekteki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz," ifadelerini kullandı.

FRANKFURT PERFORMANSI

Tuta, Eintracht Frankfurt'la 187 maçta 10 gol kaydetti.

Kaynak: AA / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDüşünen adam:

Eko lu istanbul ancak bu kadar...

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