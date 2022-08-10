Ahmetcan Kaplan Ajax'ta Hollanda ekibi Ajax, Trabzonspor'un 19 yaşındaki genç stoperi Ahmetcan Kaplan'ı kadrosuna kattı. Hollanda ekibi Ajax, Trabzonspor'un 19 yaşındaki genç stoperi Ahmetcan Kaplan'ı kadrosuna kattı. Bordo mavili takımla 1 lig, 2 Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Kaplan için Ajax 10 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan da yüzde 15 pay ödeyecek. Kaplan, Hollanda'ya giderek sağlık kontrollerinden geçirilecek ve Amsterdam ekibiyle 5 yılık sözleşme imzalayacak. - İstanbul Spor Demirören Haber Ajansı / İbrahim Alioğlu Trabzonspor Hollanda Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Ahmetcan Kaplan Ajax'ta - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.