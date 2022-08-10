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Ahmetcan Kaplan Ajax'ta

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Ahmetcan Kaplan Ajax'ta

Hollanda ekibi Ajax, Trabzonspor'un 19 yaşındaki genç stoperi Ahmetcan Kaplan'ı kadrosuna kattı.

Hollanda ekibi Ajax, Trabzonspor'un 19 yaşındaki genç stoperi Ahmetcan Kaplan'ı kadrosuna kattı.

Bordo mavili takımla 1 lig, 2 Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Kaplan için Ajax 10 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan da yüzde 15 pay ödeyecek.  Kaplan, Hollanda'ya giderek sağlık kontrollerinden geçirilecek ve Amsterdam ekibiyle 5 yılık sözleşme imzalayacak.


- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Alioğlu - Spor

Trabzonspor Hollanda Spor Haberler

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