Haberler

Ahmet Yılmaz, Dünya Güreş Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı

Ahmet Yılmaz, Dünya Güreş Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 77 kiloda Ahmet Yılmaz, İranlı rakibi Alireza Morad Abdevali'yi 6-3 mağlup ederek bronz madalya kazandı. Şampiyona Hırvatistan'ın Zagreb kentinde düzenlendi.

Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 77 kiloda Ahmet Yılmaz, İranlı rakibi Alireza Morad Abdevali'yi 6-3 mağlup ederek bronz madalya kazandı.

Hırvatistan'ın Zagreb kentinde düzenlenen Büyükler Dünya Şampiyonası'nda grekoromen stil 77 kilogramda mindere çıkan Ahmet Yılmaz, Katarlı rakibi Saoud Berak Almefoaey'i 10-0 teknik üstünlükle, Bulgar Stoyan Kubatov'u 5-3 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Avrupa şampiyonu Ermeni rakibi Malkhas Amoyan'a yenildi. Bronz madalya mücadelesinde ise İranlı rakibi Alireza Morad Abdevali'yi 6-3 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Genel merkezde buluştular: Bahçeli, 'Alevi Açılımı'nın startını ünlü şarkıcıyla verecek

Bahçeli, 'Alevi Açılımı'nın startını ünlü şarkıcıyla verecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mahkemeden ameliyatı yarıda bırakıp hemşire ile ilişkiye giren doktor hakkında skandal karar

Doktor ameliyatı yarıda bırakıp hemşire ile ilişkiye girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.