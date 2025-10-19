Ahmet Ürkmezgil, Beşiktaş'ın Yeni Divan Kurulu Başkanı Oldu

Haberler

Beşiktaş'ta düzenlenen olağan divan kurulu başkanlık seçiminde 683 oy alarak başkan seçilen Ahmet Ürkmezgil, tüm adaylara teşekkür edip, Beşiktaş'ı birlik içinde başarılı bir camia haline getireceklerini belirtti.

Beşiktaş'ta gerçekleşen divan kurulu başkanlık seçiminde 683 oy alan Ahmet Ürkmezgil, yeni divan kurulu başkanı oldu.

Beşiktaş'ta olağan divan kurulu başkanlık seçimi, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu'nda gerçekleştirildi. Seçime; Affan Keçeci, Ahmet Akpınar, Ahmet Ürkmezgil, Engin Baltacı ve Emir Tamer olmak üzere 5 aday katıldı. 1832 üyenin katılımıyla gerçekleşen ve 1828 oyun geçerli sayıldığı seçimde 683 oy alan Ahmet Ürkmezgil, Beşiktaş'ın yeni divan kurulu başkanı seçildi.

Diğer adaylardan Affan Keçeci 486, Engin Baltacı 357, Erim Tamer 155 ve Ahmet Akpınar da 147 oy aldı.

Seçimi kazanan Ahmet Ürkmezgil, güzel bir kongre olduğunu söyleyerek, "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Aday olan arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Bize oy veren, vermeyen herkese gönülden teşekkür ederim. Bu seçimin sonunda kazanacak olan Beşiktaş'tır. Beşiktaş'ı kenetlemek için üzerimize düşeni yapacağız. El ele verdiğimizde eski günlerdeki gibi başarılı bir camia olacağımıza gönülden inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın yeni divan kurulu başkanı Ahmet Ürkmezgil'in listesi şöyle:

Serdar Keskin

Şenol Demirağ

Rasim Kara

Ateş Bayazıt

Vedat Akgün

Erdal Karacan

Dilge Eraslan

Levent Kulu - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
500

