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Ahmet Nur Çebi'ye olay gönderme! "Beşiktaşspor" protestosu başkanlık seçimine damga vurdu

Haberler.com - Spor
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Ahmet Nur Çebi'ye olay gönderme! 'Beşiktaşspor' protestosu başkanlık seçimine damga vurdu

Beşiktaş'taki başkanlık seçimi oylamasında bazı üyelerin "Beşiktaşspor" yazılı kağıtlar kullanması dikkat çekti. Siyah-beyazlılarda başkan Ahmet Nur Çebi, 2020 yılında yaptığı bir açıklamada, "Beşiktaş" yerine "Beşiktaşspor" ifadesini kullanmıştı.

Ahmet Nur Çebi ve Fuat Çimen'in aday olduğu Beşiktaş'taki başkanlık seçiminde yapılan bir protesto sosyal medyada büyük ses getirdi.

"BEŞİKTAŞSPOR" PROTESTOSU

Ajansspor'un haberine göre, Bazı üyeler, Ahmet Nur Çebi'ye yönelik tepkide bulundu. Seçim sırasında protesto edilen Çebi'ye, daha önce kullandığı "Beşiktaşspor" ifadesi hatırlatıldı. Bu ifadenin yazılı olduğu kağıtlar, başkanlık seçiminde kullanıldı.

Ahmet Nur Çebi'ye olay gönderme! 'Beşiktaşspor' protestosu başkanlık seçimine damga vurdu

AHMET NUR ÇEBİ'YE GÖNDERME

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 2020 yılında Fotomaç Gazetesi'nin düzenlediği Sezonun En İyileri Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulunmuş, konuşmasının bir kısmında "Beşiktaş" yerine "Beşiktaşspor" ifadesini kullanmıştı. Çebi'nin bu sözü, sosyal medyada gündem olmuştu. Son zamanlarda Trabzon doğumlu olması ile defalarca açıklama yapmak zorunda kalan Çebi, 2020 yılındaki törende Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na hitaben, "Başka türlü bu kulüpler düzelmeyecek sayın Ağaoğlu. Bir Trabzonlu olarak, ben bir Beşiktaşsporluyum, Beşiktaş Kulübü'nün Başkanı'yım ama Trabzon'da doğdum" demişti.

Haberler.com - Spor

Ahmet Nur Çebi Beşiktaş Spor Haberler

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