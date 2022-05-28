Ahmet Nur Çebi: "Seneye o hakemler burada olursa..." -1- - Haberler

- Ahmet Nur Çebi: "Seneye o hakemler burada olursa..."

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi:

"Başka camialar başkanını başına taç yaparken siz beni yere vuruyorsunuz"

İSTANBUL - Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bu sezon Süper Lig'de görev yapan hakemlere gelecek sezonda da görev verilmesi halinde daha sert tepki göstereceğini belirtti. Başkan Çebi, bir taraftarın Fenerbahçe maçına gelirken çektiği videodaki açıklamasıyla ilgili ise, "Başka camialar başkanını başına taç yaparken, siz beni yere vuruyorsunuz" dedi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş 2021 yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Başkan Çebi, konuşmasına başlamadan önce yönetim kurulunu alkışlattı. Sosyal medyadaki eleştirilerden dolayı yönetim kurulu üyelerinin rahatsız olduğunu ifade eden Ahmet Nur Çebi, "Buradaki arkadaşlarım sosyal medya yüzünden görev yapmak istemiyorlar. Artık susun. Raporlarda yazanları okumayı öğrenemedik. Borç 4 milyar 900 milyon TL diyorlar. Kasadaki parayı saymıyorlar. Borç 4 milyar 305 milyon. Amacım gelir gideri dengelemek. Gelir 1 milyar 822 milyon, gider 1 milyar 859 milyon TL. 500 milyon her yıl pandemiden dolayı para kaybettik. Çin'deki virüsü ben mi getirdim?" şeklinde konuştu.

"2 milyon zarar edeceğim diye enerjisi bitmiş hocayı takımda tutmam"

Abdullah Avcı'ya ödenen tazminat ile ilgili de Çebi, "29 milyon TL Avcı'ya para ödeyecekken, diğer hocalara 2 milyon TL fazla para ödemişim. O hocalarla 30 milyon Euro kar ettim. Kadro dışı bırakılan futbolcular, bizim dönemimizde alınmadı. Nasıl alındığını biliyorsunuz, takıma yaramadığını 3 hoca teyit etti. Bunların karşılığı 60 milyon Euro. Hata yapıyorsunuz, Beşiktaş'a zarar eriyorsunuz. Karşılığı 1 milyar TL olan sözleşmeler bizim zamanımızda yapılmadı. Kısa dönemde 3 hoca gelmiş. Gelen hoca da 2 sene önce geldi. Abdullah Avcı'yı ben göndermişim de nasıl para ödermişim. Biz büyük camiayız. Abdullah Avcı bile bu kadar itiraz etmedi. 'Hocam senin derdin ne, seni yolcu edelim' dedim, 'hayır' dedi. 2 milyon zarar edeceğim diye enerjisi bitmiş hocayı takımın başında tutmam" cümlelerine yer verdi.

"Önder Karaveli, 'ölmek üzereyim' dedi"

Teknik Direktör Önder Karaveli'nin görev yaptığı sürede çok yıpratıldığına da vurgu yapan Başkan Çebi, "Altyapıdan hoca getirdik, adamı perişan ettiler. Önder Karaveli geldi, adamı yediler, bitirdiler. Adam bize geldi; 'Ölmek üzereyim, nefes alamıyorum' dedi. Gelen hoca da çok iyi. 4 kupa aldık, bize yakıştıramadılar. Takım, teknik heyet bunların parasını tıkır tıkır ödeyen yönetim. Ne takımlar vardı, paraları ödenmedi diye başarılı olamadı" değerlendirmesinde bulundu.

"Başka camialar başkanını taç yaparken, siz beni yere vurmaya çalışıyorsunuz"

Başkan Çebi, Fenerbahçe derbisine giderken çekilen videosuyla alakalı ise, "Benim taraftarla hiçbir sorunum yok. Taraftar beni çok seviyor. Ben de onları çok seviyorum. Enflasyona rağmen bilet fiyatlarında indirime gittik. Fenerbahçe maçına gelirken bir taraftarın çektiği video var. Başkanı ona camı açmış, saygıyla cevap vermeye çalışırken, kameraya çekmiş. Başka bir camia başkanını başına taç yaparken, siz yere vurmaya çalışıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş'ın kıymetini bilmeyenin ben hiç bilmem"

Altyapıdan gelen oyuncuları değerlendiren siyah-beyazlıların başkanı, "Giderleri azaltmanın tek yolu altyapıdan getireceğimiz çocuklar. Geldiğimizden beri oynattığımız çocukların ne durumda olduğunu biliyorsunuz. Hepsi çok iyi geliyor. İki yıldan beri ekiyoruz. Pırlanta gibi geliyorlar. Yenilerle sözleşme imzalamıyor deniyor, imzalarlar. Beşiktaş'ın kıymetini bilmeyenin ben hiç bilmem" açıklamasını yaptı.

"Geçmişteki borçları yeni geleni sorumlu tutmaya kalkarsak altından kalkamayız"

Yürürlüğe girecek olan Spor Yasası'nın eksik yanları bulunduğuna dikkat çeken Çebi, şunları söyledi:

"Bu yasa bizi terbiye etmek için geldi. Cumhurbaşkanından kredi yapılandırmasını istemeye gittim. 'Ahmet nereye kadar' dedi. 'Efendim bu sefer söz' dedik. Yasanın yüzde 90'ı doğruysa, 10'u değil. Geçmişten gelen borçlardan yeni geleni sorumlu tutmaya kalkarsanız altından kalkamazsınız."

"Seneye o hakemler burada olursa..."

Ahmet Nur Çebi, bu sezon Süper Lig'deki hakemlerin seneye yeniden görev alması halinde sert tepki göstereceğini aktararak, "Benim Servet Yardımcı ile Nihat Özdemir ile ilişkim yok, olamaz da. Ben kendi yoğurt yiyiş tarzımla hakemlerle ilgili mücadelemi verdim. Eksik olabilir ama kamuoyunda kızgınlıkla da olsa hissiyatla bize zarar verebileceği hissine kapıldım. Onların tabiriyle darbe yapıldı. Ben tamamının gönderilmesini söylemiştim. Eğer seneye o hakemler burada olursa dediğinizin 10 katını sabah başlayıp akşama kadar yapacağım" diye konuştu.

"Zor dönemde 'Bırakmam Seni' kampanyasının manevi desteği oldu"

Genel kurul üyelerinin 'Bırakmam Seni' kampanyasına yönelik eleştirilerini de cevaplayan Çebi, "Bırakmam Seni kampanyasıyla el açtıysam da Beşiktaş taraftarına el açtım. Bir daha el açıyorum, hadi buyur. Kime el açtım. Zor dönemde o kampanyanın verdiği manevi destek oldu. Bazı arkadaşlar, iş adamları hiç ilgi göstermediler. Şu amatörlere destek versinler. Bizim amacımız bu. Basketbolda başarı abidesi yazıldı. Buralara takılmayın. Bize güvenmenizi, yanımızda olmanızı istirham ediyorum" şeklinde konuştu.

Ahmet Nur Çebi, açıklamasının ardından Beşiktaş Başkan Adayı Fuat Çimen ile kürsüde el ele vererek birliktelik mesajı verdi.