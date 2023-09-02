Ahmet Nur Çebi'nin kura çekiminden olduğu iddia edilen olay fotoğrafına Beşiktaş'tan açıklama geldi: Asılsızdır

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Konferans Ligi grup aşaması kura çekimine katıldığı ve kura çekimi sırasında uyuduğu iddia edilmiş, olaya dair bir görsel dolaşıma sokulmuştu. Siyah-beyazlı kulüp yaptığı açıklamada iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Monaco'da düzenlenen Konferans Ligi kura çekimine Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin katıldığı ve kura çekimi sırasında uyuduğu iddia edilmişti. İddiaya konu olan olayla ilgili bir görsel dolaşıma sokulurken, Beşiktaş'tan yalanlama geldi.

"GÖRÜNTÜLER ASILSIZDIR"

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin Fransa'nın Monaco kentinde gerçekleştirilen UEFA Konferans Ligi grup aşaması kura çekimine katıldığı iddiasıyla sosyal medyada paylaşılan görüntüler asılsızdır." denildi.

"ART NİYETLİ PAYLAŞIMLARA İTİBAR ETMEYİN"

Açıklamada ayrıca, "Kulübümüzü temsilen kura çekimine Asbaşkanımız Emre Kocadağ katılmıştır. Taraftarlarımızdan sosyal medyada Kulübümüz ve Başkanımızla ilgili gerçeği yansıtmayan, kasıtlı olarak uzun süreden beri yürütülen bu tür karalama ve art niyetli paylaşımlara itibar etmemelerini önemle rica ederiz." ifadeleri yer aldı.

Beşiktaş tarafından yalanlanan görsel