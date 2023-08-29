Ahmet Nur Çebi, Galatasaray'ın imza aşamasında olduğu Ramos'un maliyetini açıkladı! Rakam akıllara zarar

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, düzenlediği basın toplantısında Galatasaray'ın imza aşamasında olduğu Sergio Ramos'un maliyetini açıkladı. Çebi, bir dönem kendilerinin de ilgilendiği futbolcu ile ilgili, "Sergio Ramos'un 2 yıllık maliyeti 50 milyon euro. Bunu istedi." dedi.

Galatasaray ile birlikte Sergio Ramos'un peşinde olan Beşiktaş, futbolcunun talepleri sonrası masadan kalkmıştı. Siyah-beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi, İspanyol stoperin maliyetini açıkladı. Çebi, Ramos'un 2 yıllık maliyetinin 50 milyon euro olduğunu belirtti.

"KİMSE SPONSOR OLMAK İÇİN BENİ ARAMADI"

Ahmet Nur Çebi yaptığı açıklamada, "Sergio Ramos için uğraştık, arzu ettik. Biliyor musunuz ne istediğini? Kimse de sponsor olmak için beni aramadı. 16.5 milyon euro + vergileri 25 milyon euro ve 2 yıllık sözleşme, 50 milyon euro. 37 yaşında adam. Neden bu kadar bilinçsizce saldırıyoruz?" ifadelerini kullandı.

Sergio Ramos

"O GÜN GİDERKEN ELEŞTİRMEYENLER, BUGÜN ELEŞTİRİYOR"

"Talisca istenmez mi? İstenir. Çok sevdik, kulübüne başvurduk. Cevap ise 'Hayır.' O zaman şunu düşündüm, 'Neden giderken engel olamadık?' O gün giderken eleştirmeyenler, bugün eleştiriyor."