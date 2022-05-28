Ahmet Nur Çebi: 2 milyon zarar edeceğim diye enerjisi olmayan bir adamı takımın başında tutmam - Haberler

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Abdullah hocaya, 'Hocam senin derdin ne, seni yolcu edelim dedim', 'hayır' dedi. 2 milyon zarar edeceğim diye enerjisi olmayan adamı takımın başında tutmam" dedi.

Beşiktaş'ta 2021 yılı olağan ve idari mali genel kurulu, Akatlar Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi. Başkan Ahmet Nur Çebi, genel kurulda üyelere seslendi. Yönetim kurulunda 2.5 yıl boyunca görev yaptığı arkadaşlarını alkışlatarak konuşmasına başlayan Ahmet Nur Çebi, "Buradaki arkadaşlarım, sosyal medyadakilerin yüzünden görev yapmak istemiyorlar. Artık susun. Sen beni gönder de ondan sonra. Raporları okumayı öğrenemediler. Borç 4.3 milyon TL. 4.9 milyon TL değil. Oradan başlayayım. Kasadaki 600 milyonu yok sayıyorlar. Amacım geliri gideri dengelemek. 1 milyar 822 milyon gelir, 1 miyar 859 milyon gider var. Aradaki artışın sebebi kur farkı. Pandemide yıllık 500 milyon kaybettik. 2 senede 1 milyar yapar. Çin'deki virüsü de ben mi getirdim. Arkadaşlarımdan Allah razı olsun" diye konuştu.

Siyah-beyazlı ekipte, geçmişten gelen büyük kontratlara dikkat çeken Çebi, "3.5 milyon Euro alan arkadaşa 2 sene sonra 400 bin Euro veriyorlar. Bunlarla mücadele ettik. Git diyoruz, gitmiyor. Bu sene yüzde 90'ından kurtulabildik. Ancak kendimize ait takım yapacağız. Pandemi döneminde hasta bakıcılara, iğnelere para ödenmedi, UEFA futbolculara para ödetti" şeklinde konuştu.