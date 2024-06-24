Ahmet Mümtaz Taylan'dan Arda Güler'e forma vermeyen Montella'ya tepki

A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella'nın Arda Güler'in elinden formasını almasının yankıları devam ederken tepkiler de beraberinde gelmeye başladı. Kızılcık Şerbeti'nin başrol oyuncusu Ahmet Mümtaz Taylan, Vincenzo Montella'ya ateş püskürdü.

"SEN GELECEKSİN, O VASAT GİDECEK"

Montella ile Güler'in antrenmandaki görüntülerini yayınlayan Taylan, X hesabından yaptığı paylaşımda "Aldırma Arda Güler. Sen geleceksin. O vasat gidecek" ifadelerini kullandı. Taylan'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken X'te trend listesine girdi.

NE OLMUŞTU?

A Milli Takım, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu son maçında karşılaşacağı Çekya maçı hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman esnasında yıldız futbolcu Arda Güler ile teknik direktör Vincenzo Montella arasında kameralara yansıyan bir görüntü herkesin dikkatini çekti. Kameralara yansıyan görüntülerde Arda Güler'in as takımla çalışmak üzere yelek giymeye hazırlandığı ancak Vinzenco Montella'nın yeleği alıp Yusuf Yazıcı'ya verdiği görüldü. Ardından teknik heyetle konuşan Arda Güler'in antrenmana bireysel olarak devam ettiği görülürken bu olay sosyal medyada tepki çekti.