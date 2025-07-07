Ahmet Mete Boylu, Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Üçüncülük Elde Etti

Ahmet Mete Boylu, Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Üçüncülük Elde Etti
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Slovakya'nın Samorin kentinde gerçekleştirilen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Ahmet Mete Boylu, 4x200 m serbest bayrak yarışında üçüncülük kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Ayrıca 200 m serbest yarışında da iki Türkiye rekoru kırarak Avrupa dördüncüsü oldu.

1-6 Temmuz 2025 tarihleri arasında Slovakya'nın Samorin kentinde gerçekleştirilen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Yüzme Milli Takımla birlikte yer alan sporcu Ahmet Mete Boylu; 4x200 m serbest bayrak yarışında üçüncülük elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası, 1-6 Temmuz 2025 tarihleri arasında Slovakya'nın Samorin kentinde gerçekleştirildi. 45 ülkeden 662 sporcunun mücadele ettiği yarışmalarda Yüzme Milli Takımla birlikte yer alan sporcu Ahmet Mete Boylu; 4x200 m serbest bayrak yarışında üçüncülük elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

Ahmet Mete'den iki Türkiye rekoru

200 m serbest yarışında ise önce 1: 48.25, ardından 1: 47.86 yüzerek 17 yaş Türkiye rekorunu kırdı ve Avrupa dördüncülüğünü kazandı.

Ahmet Mete Boylu ve milli sporcular, önümüzdeki dönemde Romanya'da düzenlenecek Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etmeye devam edecekler. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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