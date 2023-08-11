Ahmet Kaplan Avrupa Para Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Hollanda'nın Rotterdam kentinde 8-20 Ağustos 2023 tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Para Şampiyonası'nda Quad kategorisinde mücadele eden Ahmet Kaplan, bronz madalyanın sahibi oldu.

Avrupa'nın en iyi sıralamadaki oyuncularının davet edildiği Avrupa Para Şampiyonası'nda ilk turu bay geçen Ahmet Kaplan, çeyrek finalde Estonyalı tenisçi Jaano Kraav'ı 6-1, 6-0 ile mağlup etti. Yarı finalde 1 numaralı seri başı Hollandalı tenisçi Niels Vink'e 6-3, 6-0 kaybeden Kaplan, 4 numaralı seri başı olduğu şampiyonada 3 numaralı seri başı Tomas Masaryk ile bronz madalya karşılaşmasına çıktı. Slovak raket Masaryk'i 6-3, 6-2'lik setlerle mağlup eden Ahmet, Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. - İSTANBUL