Ahmet Gülüm, TMOK Başkanlığı için Adaylığını Açıkladı

Türkiye Voleybol Federasyonunun eski başkanlarından Ahmet Gülüm, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) başkanlığı için adaylığını açıkladı.

Maslak 42'de basın toplantısı düzenleyen Gülüm, konuşmasına 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenleri anarak başladı.

TMOK'un eski başkanlarından Sinan Erdem'i anan Ahmet Gülüm, "Sinan Edem geldi başa, TMOK'u Sultanahmet'ten çıkarıp statlar yaptı, salonlar yaptı, sonra bu dünyadan göçtü, ardından herkes kenara çekildi. Ben 20 yıldır kenara çekilmeyi hazmedemedim." ifadelerini kullandı.

TMOK'un mart ayında yapılacak seçimli genel kurulunda aday olduğunu duyuran Gülüm, yönetim kurulu listesindeki isimleri de tanıttı.

Ahmet Gülüm'ün listesinde Esra Gümüş Kırıcı, Tankut Turnaoğlu, Ayşegül Baklacı, Armağan Özgörkey, Semra Demirer, Cem Topçuoğlu, Mine Kasapoğlu, Özkan Mutlugil, Selcan Çağlar ve Levent Karataş yer alıyor.

TMOK Olağan Genel Kurul Toplantısı, 8 Mart Cumartesi günü İstanbul'daki Olimpiyatevi'nde gerçekleştirilecek. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı 15 Mart'ta aynı yerde yapılacak.