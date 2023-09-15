Ahmet Fettah Karaoğlu, Eren Tozlu ile buluştu

Geçtiğimiz günlerde gittiği bir camide formasının üstüne el yazısıyla Eren Tozlu'nun isminin yazılı olduğu fotoğrafı ile sosyal medyaya yansıyan Ahmet Fettah Karaoğlu hayaline kavuştu.

Sosyal medyada gördüğü fotoğrafa kayıtsız kalmayan mavi-beyazlı futbolcu Eren Tozlu, minik Dadaşa formasını hediye ederek bir süre sohbet etti. Heyecanı ve mutluluğu yüzüne yansıyan minik Ahmet, Eren Tozlu'yu çok sevdiğini ve bir araya geldiği için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Babası Yakup Karaoğlu ile Erzurumspor tesislerine gelen Ahmet Fettah'ın ikinci adresi Kulüp Başkanı Ahmet Dal oldu. Başkan Dal, minik Ahmet Fettah'a isminin yazılı olduğu 25 numaralı formayı hediye ettikten sonra tesisleri gezdirdi. Daha sonra takımın antrenmanını birlikte takip ettiler. Futbol A Takımı ile fotoğraf çekilen, Teknik Direktör Hakan Kutlu ve Takım Kaptanı Mustafa Yumlu ile sohbet eden minik Ahmet ve babası Yakup Karaoğlu'nu Kulüp Başkanı Ahmet Dal uğurladı. - ERZURUM