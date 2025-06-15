Ahmet Erzurumlu İsveç Kulüplerinin Radarında

Ahmet Erzurumlu İsveç Kulüplerinin Radarında
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Türk futbolunun tanınmış isimlerinden Ahmet Erzurumlu, İsveç kulüplerinin ilgisini çekiyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nda görevine devam eden Erzurumlu, Djurgarden ve Gais ile danışmanlık görüşmeleri yapıyor.

Türk futbolunda uzun yıllardır görev yapan Ahmet Erzurumlu, İsveç kulüplerinin radarına girdi.

Sportif direktörlük ve futbol direktörlüğü için İsveç kulüplerinin ilgisi bulunan Ahmet Erzurumlu, hali hazırda Türkiye Futbol Federasyonu'nda üst düzey bir profesyonel olarak çalışmaya devam ediyor. Kariyerinde daha önce Beşiktaş'ta da görev yapan Erzurumlu, Djurgarden ve Gais kulübü ile danışmanlık konusunda görüşmelerini sürdürüyor. Geçmişte UEFA'da görev yapması nedeniyle İngilizcesi de yüksek bir antrenör olan Erzurumlu, çocuklarının eğitimi sebebiyle bu seçeneğe olumlu bakıyor. Ahmet Erzurumlu, spor alanında yüksek lisansını tamamladığı ve doktorasını da tamamlamak üzere olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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