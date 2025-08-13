Ahmet Enüştekin Türkiye 2.'si Oldu

Şırnaklı güreşçi Ahmet Enüştekin, Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Güreş Şampiyonası'nda 600 sporcu arasından 38 kiloda Türkiye 2.'si olarak büyük bir başarı elde etti.

Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Güreş Şampiyonası'nda Şırnak adına mücadele eden Ahmet Enüştekin, 600 sporcu arasından büyük bir başarıya imza atarak Türkiye 2.'si oldu.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Manisa'nın Kula ilçesinde 12-14 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen ve 55 ilden 600 sporcunun Türkiye'nin en iyisi olabilmek için mindere çıktığı Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Güreş Şampiyonası'nda, Şırnak adına yarışan Cizre gençlik ve spor kulübü sporcusu Ahmet Enüştekin, rakiplerini yenerek Türkiye 2.'si oldu.

Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Güreş Şampiyonası'na 5 sporcu ile katılan Şırnak Güreş Takımından Ahmet Enüştekin, 38 kiloda mücadele ettiği grekoromen stil kategorisinde rakibini yenerek Türkiye 2.'si oldu. - ŞIRNAK

