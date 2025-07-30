Ahmet Enes Uzun'dan Yunanistan'da Bronz Madalya

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Milli güreşçi Ahmet Enes Uzun, Yunanistan'da düzenlenen 17 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazanarak ülkemize önemli bir başarı daha kazandırdı. Yarı finalde İranlı rakibine kaybeden Uzun, bronz madalya maçında Avrupa şampiyonu Azerbaycanlı sporcuyu mağlup etti.

Milli güreşçi Ahmet Enes Uzun, Yunanistan'da düzenlenen 17 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre başkent Atina'daki turnuvanın yarı final karşılaşmasında Ahmet Enes Uzun, İranlı rakibi Amirsam Benham Mohammad'a mağlup oldu.

Milli sporcu, bronz madalya karşılaşmasında Avrupa şampiyonu Azerbaycanlı rakibi Said Pashayev'i yenerek kürsünün üçüncü basamağında yer aldı.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
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