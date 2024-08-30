Ahmet Emin Akpınar, Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü'ne kiralandı
Eskişehirspor altyapısından Sivasspor'a transfer olan futbolcu Ahmet Emin Akpınar, bu sezonda Anadolu Üniversitesi Spor kulübü ile kiralık olarak anlaşma imzaladı.
Eskişehirspor altyapısından Sivasspor'a transfer olan futbolcu Ahmet Emin Akpınar, bu sezonda Anadolu Üniversitesi Spor kulübü ile kiralık olarak anlaşma imzaladı.
Geçtiğimiz sezon Eskişehirspor altyapısından Sivasspor'a transfer olan Ahmet Emin Akpınar Anadolu Üniversitesi Spor kulübü ile anlaştı. 19 yaşındaki genç futbolcu 2024-2025 Sezonu için dış transferde Sivasspor'dan kiralık olarak Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü ile anlaşma imzaladı. - ESKİŞEHİR
Anadolu Üniversitesi Eskişehirspor Ahmet Emin Sivasspor Futbol Spor Futbol Spor Güncel Haberler
Sıcak Gelişme:
Terör örgütü PKK'nın bomba uzmanları, bomba hazırlığı sırasında etkisiz hale getirildi