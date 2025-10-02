Ahmet Çakar'dan şaşırtan derbi tahmini

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş cumartesi akşamı RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak dev mücadele öncesi gözler iki takımın performansına çevrildi.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 1-0 mağlup ederek büyük moral bulan Galatasaray, ligde oynadığı 7 maçın 7'sini de kazanarak 21 puanla zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekip bu süreçte 19 gol atıp sadece 2 gol yedi.

Beşiktaş ise ligdeki son maçında Kocaelispor'u 3-1 mağlup etmişti. Siyah-beyazlılar 6 maçta 4 galibiyet, 2 yenilgi alarak 12 puana ulaştı.

AHMET ÇAKAR BERABERE DEDİ

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Beyaz TV ekranlarında derbiyle ilgili dikkat çeken bir tahminde bulundu. Çakar, iki dev arasındaki mücadelenin beraberlikle sonuçlanacağını söyledi.

DİĞER MAÇLAR İÇİN DE AYNI YORUMU YAPTI

Çakar yalnızca Galatasaray-Beşiktaş derbisi değil, diğer Süper Lig karşılaşmaları için de tahminlerini açıkladı. Trabzonspor-Kayserispor ve Samsunspor-Fenerbahçe maçlarının da beraberlikle sonuçlanacağını öngördü.