Ahmet Çakar'dan Galatasaray'ın yıldızına olay sözler: Adam değilmiş

Ahmet Çakar, Victor Osimhen'in sakatlığını değerlendirdi ve Galatasaray'ın zorlu sürecine dikkat çekti. Osimhen'in iki haftalık sakatlığından dolayı Mauro Icardi'nin tatilini uzatarak takıma dönüşünü geciktirmesini eleştiren Çakar, "Mauro Icardi bazı konularda adam değilmiş. Osimhen sakatlandığı an uçağa atlayıp gelmeliydi. Tatilini uzattı ve kıtalararası uyku sorunu yaşayacak" dedi.

  • Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in sakatlığı iki hafta sürecek.
  • Ahmet Çakar, Mauro Icardi'nin tatilini uzatmasını eleştirerek 'bazı konularda adam değilmiş' ifadesini kullandı.
  • Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı 8'den 1'e indi.

Süper Lig'in 12. haftasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Galatasaray'da üst üste gelen sakatlık haberleri can sıkıyor.

Takımın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in sakatlığını değerlendiren Ahmet Çakar, "Osimhen'in iki hafta sakatlığı Galatasaray'ı etkiler. Bu sürenin geçmesi yetmez, eski formuna dönmesi zaman alacaktır. Galatasaray'ın üzerinde bir karabulut oluştu. Fenerbahçe ile arasındaki fark 8 puana çıkabilecekken 1'e indi, şimdi de Osimhen sakatlandı" dedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ ÜÇ HAFTA HER ŞEYİ BELİRLER"

Galatasaray'ın zorlu fikstürüne dikkat çeken Çakar, kritik haftaların kapıda olduğunu vurgulayarak, "Union SG'ye takılabilirsin, bu normal. Gençlerbirliği'ne puan kaybedebilirsin, sonuçta Kocaelispor'a yenildin. Ama Fenerbahçe'ye de yenilirsen o zaman tehlike çanları başlar" ifadelerini kullandı.

"ADAM DEĞİLMİŞ"

Ahmet Çakar, Mauro Icardi'nin tatilden geç dönmesini sert ifadelerle eleştirerek, "Osimhen sakatlandığı an Icardi'nin uçağa atlayıp gelmesi gerekirdi. Tatilini uzattı, kıtalararası uyku problemi yaşayacak. Bazı konularda adam değilmiş" dedi.

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıHasan Özkay:

Sana ne allahallah,Biz icardiyi böyle kabul ettik. Bende seni adam zannederdim mesela ama en büyük madam sen çıktın, kivrimakta üzerine yok .

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Ahmet Çakar, Icardi' ye de çaktı.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİsmail Burak Uzun:

Ahmet Hocam sen komplo teorilerini ve insan analizi çok iyi ve derinden yapan birisin ve en iyi senin anlaman lazım bu durumları. Icardi bu sene gideceğini biliyor ve Okan bence seni oynatacam dediği halde oynatmayınca Okan'ı kucağa alacağı zamanı bekledi ve aldı. Şimdi net diyorum Gençler maçı puan kaybı, Union maçı puan kaybı ve Fenerbahçe yenilgisi olsun Okan istifa sesleri çığ gibi olur. Yeni gelen her hoca da Gs nin bu kadrosunda Icardi'yle çalışmak ister. Kapişş beyler.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıİTİBAR FANİ:

sevmem bunu ama doğru demiş

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
